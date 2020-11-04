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شاهد .. صفعة شعبية عربية في وجه أردوغان المتضخم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

شاهد .. صفعة شعبية عربية في وجه أردوغان المتضخم

متابعات_ الخليج 365

أساء إلى شعوب المنطقة العربية قبل حكوماتها، فكان أن قاطعوا منتجاته وردّوا إليه بضائعه، وجعلوه من الخائبين.

 

بداية الصفعة جاءت من الرياض.. انتشرت هذه الوسوم على نحوٍ بلغ المرتبة الثالثة عالمياً في التداول، وواصل تصدره في شرق العالم العربي وغربه.

 

 

ما عادت هذه المتاجر تعرض سلعاً تركية، وما عاد أبناء المملكة والمقيمين فيها، يرغبون برؤية هذه المنتجات أو اقتنائها في بيوتهم.

 

أمّا البدائل فهي وطنية ومستوردة من دول شقيقة وصديقة..تُظهر هذه المحال توفرّها بجودة، يقول المتبضعون إنها أفضل من تلك التي كانت تملأ المتاجر الكبيرة والصغيرة، والمقاهي المنتشرة في غير مكان.

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