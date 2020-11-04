الانتخابات الأمريكية: بايدن يفوز بولاية مينيسوتا وترامب في أيوا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أفادت مؤشرات أولية لوسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية مينيسوتا التي لها 10 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية أيوا التي لها 6 أصوات بالمجمع.

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