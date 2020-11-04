سي إن إن: بايدن يعتزم التحدث بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه يعتزم التحدث بعد قليل.
يأتي هذا بينما تعطي النتائج غير النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدما لبايدن حتى الآن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
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