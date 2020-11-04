السيناتور ليندسي جراهام يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

احتفظ السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بمقعده في مجلس الشيوخ، وكذلك زميله في الحزب الجمهوري جون كورنين من تكساس.

جاء ذلك وفقا لتقديرات وسائل إعلام أمريكية من بينها فوكس نيوز وذا بوست آند كورير.

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