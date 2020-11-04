نتائج أولية: ترامب يفوز في ولاية "أيداهو" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية (أيداهو) وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أن ولاية (أيداهو) لها أربعة مقاعد في المجمع الانتخابي.

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