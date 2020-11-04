محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين في ولاية "هاواي"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أن ولاية "هاواي" لها أربعة مقاعد في المجمع الانتخابي.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي "جو بايدن" الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.

وقد شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية.. إغلاق مراكز الاقتراع في ولاية هاواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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