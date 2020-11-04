الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 46 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفا و877 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و611 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفا و787 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفا و478 شخصا.

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