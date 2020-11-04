محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقًا لخريطة صحيفة "بوليتيكو"، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن 209 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 120 صوتا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لخريطة الصحيفة حسم ترامب حتى الآن 18 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس- يوتا- أيداهو-ميسوري)، في حين حسم بايدن 17 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- أوريجون-كاليفورنيا-واشنطن- كولورادو ).

وتشير النتائج إلى تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 52 مليونا و800 ألف صوت بنسبة 48.6 %، في حين حصل بايدن على نحو 54 مليونا و100 ألف صوت بنسبة 49.8%.

كانت هذه تفاصيل خبر "بوليتيكو الأمريكية": 209 أصوات لبايدن فى المجمع الانتخابى و120 لترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.