شاهد.. تقرير يكشف خسائر تركيا بعد نجاح حملات المقاطعة للمنتجات التركية

سائر عديدة تشهدها تركيا نتيجة حملات المقاطعة للمنتجات التركية التي وجهها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ردا على الخطابات العدائية الذى دأب عليها أردوغان ضد الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية، وهو ما رد عليه العديد من الدول العربية على ممارسات تركيا بتدشين حملة مكبرة لمقاطعة المنتجات التركية، والتى لاقت انتشارا كبيرة على جميع الأصعدة الدولية، ودعم تفاعل كبير من الدول الأخرى.

وكشف تقرير بالفيديو أن أردوغان ودولته يشهدان خسارة كبيرة جدا في الاقتصاد بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.

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