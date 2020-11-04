أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يفوز بولاية تكساس ويحصد إجماليا 204 أصوات انتخابية حتى الآن.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان فيالانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات،قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.
وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.
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