مجلس النواب الأمريكى: متبقى مليونى صوت لم يتم فرزهم فى الانتخابات الأمريكية

أعلنت نانسي بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكية، أن هناك حوالي مليوني صوت لم يتم فرزهم حتى الآن في الانتخابات الأمريكية 2020 المقامة حالياً.

وأضافت ، أنه تم التعامل مع كل الموارد المالية بشكل جيد جداً لكي نحظ بهذه الأصوات وهذه الثقة، كما أن هناك خططا لا نعرف

كيف ستتم في حالة فوز أي المرشحين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار

مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.