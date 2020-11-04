بايدن يتقدم على ترامب في التصويت بولاية نيوجيرسي بعد فرز نصف الأصوات

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على منافسة دونالد ترامب بولاية نيوجيرسي بعد فرز أكثر من نصف أصوات المقترعين .

يذكر أنه بعد فرز 59 بالمئة من أصوات المقترعين، حصل بايدن على 61.1 بالمئة من أصوات المقترعين ، مقابل 37.4 للرئيس الحالي

دونالد ترامب.

في سياق متصل، أظهرت التوقعات أن الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بايدن تقاسما أولى الولايات في السباق إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء إذ فاز ترامب بولايتي كنتاكي وإنديانا وبايدن بولايتي فيرمونت وفرجينيا في

نتائج متوقعة على نطاق واسع.

ومع بدء إغلاق صناديق الاقتراع في 10 ولايات في انتخابات أجريت وسط جائحة كورونا في الولايات المتحدة المنقسمة بشدة، توقع مركز إديسون للأبحاث فوز ترامب في ولاية إنديانا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي، بينما توقعت فوكس نيوز فوز بايدن بولايتي فيرمونت وفرجينيا.