الأنتخابات الأمريكية 2020.. توقعات بفوز ترامب في 4 ولايات

توقعت وكالة أسوشيتيد برس فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرشح الديموقراطي الرئاسي جو بايدن في ولايات وايومنغ وداكوتا الشمالية والجنوبية ولويزيانا.
في سياق متصل، أظهرت النتائج الأولية للانتخاباتالرئاسية الأمريكية، تقدم ترامب على جو بايدن، بولاية مينيسوتا المحورية بالنسبة لنتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية للانتخاباتالرئاسية الأمريكية، تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي ونيوهامبشير.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.
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