مصادر أميركية: تقدم ترامب في ولايات بنسلفانيا و ويسكونسن وأوهايو

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر أميركية، تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في ولايات بنسلفانيا و ويسكونسن وأوهايو علي المرشح الديمقراطي جو بايدن في الأنتخابات الأمريكية 2020.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات

المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات

بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.