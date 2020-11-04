هذه الولايات التي فاز فيها ترامب حتى اللحظة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 4:31 صباحًا

مع اغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات واقتراب موعد صدور النتائج ومعرفة الاسم الذي سيتربع على عرش البيت الابيض، بدأت النتائج تظهر تباعا بعد الانتهاء من عمليات الفرز.

وفي هذا السياق فاز الرئيس الأميركي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس وداكوتا الشمالية والجنوبية ولويزيانا ونبراسكا ووايومينغ وذلك بحسب نتائج الفرز حتى اللحظة بينما تبقى ولاية فلوريدا هي الولاية الأساس والتي قد تحسم النتيجة في حال فاز بغالبية الأصوات، وبحسب المعلومات فإن المنافسة في فلوريدا حساسة جدا ومتأرجحة، وتشير النتائج أن ترامب أقرب إلى الفوز بولاية فلوريدا مع فرز 90% من الأصوات. لكن قد تتغير النتيجة بين لحظة وأخرى، ولا نتيجة حاسمة بشكل نهائي فيما يخص بولاية فلوريدا.

أما نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن فقد فاز في ولايات إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن ونيويورك ومكسيسكو.