تعرف على النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

أغلقت صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي جو بايدن.



وتظهر النتائج الأولية فوز ترامب بولايات إنديانا وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا.

بجانب نورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه، ويتقدم في فلوريدا وبنسلفانيا.

فيما فاز بايدن بولايات فيرمونت، وفيرجينيا ،وهي الولاية التي سبق أن فازت بها في عام 2016 المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وكذلك ميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير ، وماساتشوستس، والعاصمة واشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي،ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا.

وبعد فرز نحو 90 مليون صوت حصل بايدن على 209 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 112 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

وجورجيا إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

تدفق الأميركيون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أميركي قد صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.