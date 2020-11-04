شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز بكاليفورنيا ويسجل 207 أصوات بالمجمع الانتخابي "عاجل" والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت شبكة سي بي إس أيضا بأنه من المتوقع فوز بايدن بولاية كاليفورنيا، كما قالت إنه من المتوقع أن يفوز بولاية نيو مكسيكو.
وأظهرت التوقعات الإعلامية أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية إيداهو، ليواصل كسب الزخم في المناطق الواقعة بوسط البلاد.
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