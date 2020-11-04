الديمقراطيّون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفظ الديمقراطيّون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأمريكي لا بل إنّهم عزّزوا هذه الأغلبية في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وبحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي".، فقد فاز الديمقراطيين بما بين أربعة وخمسة مقاعد إضافية في المجلس المكّون من 435 مقعداً، علماً بأنّهم يشغلون حالياً 232 من مقاعده.
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