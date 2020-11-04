الجمهوريّون يستعيدون من الديمقراطيّين مقعداً في مجلس الشيوخ عن ألاباما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي من خصومهم الديمقراطيين مقعداً عن ولاية ألاباما.

جاء ذلك بعدما فاز المدرّب السابق لكرة القدم الأمريكية الجمهوري تومي توبرفيل على السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته دوغ جونز في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "إن بي سي" و"إيه بي سي".



وقال توبرفيل (66 عاماً) في تغريدة على تويتر "شكراً ألاباما! لقد استعدنا مقعدنا في مجلس الشيوخ الأميركي".

وكان جونز حقّق مفاجأة ضخمة في 2017 بفوزه على روي مور، المحافظ المتشدّد الذي اتّهم بارتكاب اعتداءات جنسية بحقّ قاصرين والذي كان الرئيس دونالد ترامب يدعمه بقوة.