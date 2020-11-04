استطلاع رأي يبين تراجع أسهم بايدن يوم التصويت عما كان قبله

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ريال كلير بوليتيكس” الأميركية أن الصدارة التي حافظ عليها المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، خلال الأشهر الماضية في أربع ولايات متأرجحة، بدأت تتلاشى خلال يوم التصويت في انتخابات الرئاسة.

والولايات الأربع هي أيوا وجورجيا ونورث كارولاينا وأوهايو. علمًا بأن الولايات المتأرجحة دائمًا تمثّل بيضة القبّان في الاستحقاقات الرئاسية الأميركية، في ظلّ انحياز ولايات بعينها إلى الجمهوريين أو الديمقراطيين عبر التاريخ الأميركي الحديث.

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ويبين الاستطلاع، لا يزال بايدن يتقدّم بفارق 7.2 نقط على المستوى الوطني، وفقا لما أوردته “العربي الجديد”، غير أن ذلك لا يعني الكثير بالنظر إلى أن الفوز يتطلب أصوات المجمع الانتخابي، وليس إجمالي الأصوات.

ويعطي الاستطلاع بايدن أفضلية ضئيلة في كلّ من أريزونا وفلوريدا، بواقع 0.09 نقطة، فيما يرتفع الفارق نسبيًّا في بنسلفانيا، وهي أيضا من الولايات المتأرجحة المهمّة، إلى 1.2 نقطة.

وأظهر الاستطلاع تراجعًا كبيرًا لبايدن في أيوا، التي كان يتقدّم فيها بواقع 1.2 نقطة حتى الجمعة، في حين أصبح ترامب يتقدّم بفارق نقطتين هناك، وبفارق نقطة واحدة في جورجيا، و0.2 في نورث كارولاينا، و1.4 في أوهايو، وفق الاستطلاع نفسه.