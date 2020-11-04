اخبار العالم

تقدم ترامب فى فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ترامب فى فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات والان مع التفاصيل

تقدم ترامب فى فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

أكدت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات.

 

وفى وقت سابق أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايتي نبراسكا ووايومينج، كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترامب بولاية ساوث داكوتا.

 

Advertisements

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

 

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

 

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت مازال مستمرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم ترامب فى فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا