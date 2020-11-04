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تقدم ترامب فى فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
أكدت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا بعد فرز 95 % من الأصوات.
وفى وقت سابق أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايتي نبراسكا ووايومينج، كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترامب بولاية ساوث داكوتا.
وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.
ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.
كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت مازال مستمرا.
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