بايدن يحصل على 129 صوتاً فى المجمع الانتخابى حتى الآن

بايدن يحصل على 129 صوتا فى المجمع الانتخابى حتى الآن

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل، أن نتائج أولية اسفرت عن حصول جو بايدن على 129 صوتا بالمجمع الانتخابي حتى الآن.



مع إغلاق صناديق الاقتراع في أكثر من اثنتي عشرة ولاية جديدة، قالت وكالة أسوشيتيد برس إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فاز بـ6 ولايات جديدة هى ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنج ولويزيانا ونبراسكا.

كما أعلنت وكالة أسوشيتيد برس إنديانا من نصيب ترامب قبل وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في بعض الولايات الغربية.

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في غضون ذلك ، فاز جو بايدن بولايات نيويورك ونيو مكسيكو.

حصل بايدن الآن على 119 صوتًا انتخابيًا ، بينما فاز ترامب بـ 92 صوتًا. يحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتًا انتخابيًا للاستيلاء على الرئاسة.

وكانت صناديق الاقتراع أغلقت في 14 ولاية أخرى.