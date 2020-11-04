شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يفوز في 7 ولايات و«بايدن» في 9 والان نبدء بالتفاصيل

فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما. أما منافسه الديمقراطي، جو بايدن، تقدم بولايات إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن. فيما عكس ترامب، الاتجاه في ولاية فلوريدا الحاسمة وتقدم فيها بعد فرز 85% من الأصوات.

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