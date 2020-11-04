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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. حملة ترامب تعلن فوزه بولاية فلوريدا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.



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وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.