شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتقدم فى ميتيشيجان بعد فرز 20 % من الأصوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يتقدم فى ميتيشيجان بعد فرز 20 % من الأصوات الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم في ميتيشيغن بعد فرز 20 % من الأصوات.

Advertisements وفى وقت سابق أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايتي نبراسكا ووايومينج، كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترامب بولاية ساوث داكوتا. كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بولاية نيو مكسيكو، وفقا لمصادر إعلامية.

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