عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يتقدم على بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات فى فلوريدا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم على المرشح الديمقراطى جو بايدن بفارق 3 نقاط بعد فرز 90% من الأصوات في ولاية فلوريدا.



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وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.