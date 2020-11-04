عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بايدن يفوز فى 7 ولايات جديدة.. وترامب فى 4.. جارديان: ليست حاسمة بعد

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

فاز جو بايدن بسبع ولايات جديدة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك ولايته ديلاوير، حيث فاز المرشح الديمقراطي بولاية رود آيلاند ونيوجيرسي وماساتشوستس وماريلاند وإلينوي وديلاوير وكونيتيكت، وفقا لوكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية.



في غضون ذلك ، فاز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بولايات أوكلاهوما وتينيسي وميسيسيبي وألاباما.

Advertisements

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه الولايات، لا تعتبر أي من هذه ولايات ساحات المعركة ، وبالتالي فإن النتائج ليست مفاجئة. الجوائز الكبرى لا تزال في متناول اليد، بحسم الولايات المتأرجحة.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.