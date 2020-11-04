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عاجل.. ترامب يقلب الطاولة فى فلوريدا ويتقدم بعد فرز 85% من الأصوات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يقلب الطاولة فى فلوريدا ويتقدم بعد فرز 85% من الأصوات

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

عاجل.. ترامب يقلب الطاولة فى فلوريدا ويتقدم بعد فرز 85% من الأصوات

الخليج 365

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس الاتجاه في فلوريدا ويتقدم فيها بعد فرز 85% من الأصوات.

 

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وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

 

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

 

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.

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