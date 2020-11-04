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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يفوز فى ميسيسيبى وأوكلاهوما وتينيسى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يفوز فى ميسيسيبى وأوكلاهوما وتينيسى
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الخليج 365
ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفوز في ميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي.
وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.
ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.
كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.
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