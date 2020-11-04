عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بايدن يفوز بولايات ميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسى والعاصمة واشنطن

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المرشح الديمقراطى جو بايدن يفوز بولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن.



Advertisements

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.