قطر تقرر خوض أول انتخابات في البلاد العام القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده ستجري انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، قال تميم: “انتخابات مجلس الشورى ستجرى في أكتوبر العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003”.

وأضاف: “نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.

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وتابع تميم: “لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة”.

وأردف أمير قطر: “ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه”.

وكانت خطط إجراء أول انتخابات جزئية لمجلس الشورى قد تعطلت منذ سنوات. وتجرى الانتخابات لاختيار ثلثي المجلس أي 30 من 45 عضوا.