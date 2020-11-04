شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف واختصاصات يحددها القانون لجمعيات بيوت الشباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 218 لسنة 2017، الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية اختصاصات ومهام جمعيات بيوت الشباب، حيث نص علي أن تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى:

1 - إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.

2 - تشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية.

3 - تدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة.

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4 - العمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة.

5 - تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية.