هل يستطيع الديمقراطيون تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي
يواصل الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع ليس فقط لاختيار رئيس البلاد، بل أيضا لتحديد شكل الكونغرس المقبل.
حيث تجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية لاختيار كافة أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
ولكل ولاية أمريكية عضوان في مجلس الشيوخ، البالغ إجمالي أعضائه 100 عضو من بينهم نائب الرئيس، بينما تتوزع مقاعد مجلس النواب، البالغ إجمالي أعضائه 435، بحسب عدد السكان.
ويهمين الديمقراطيون حاليا على مجلس النواب بـ232 نائبا مقابل 197 للجمهوريين.
أما في مجلس الشيوخ فإن للجمهوريين اليد العليا، حيث يستحوذون على 53 مقعدا في حين يملك الديمقراطيون 47 مقعدا من بينهم اثنان مستقلان.
ويرى مراقبون ان المعركة الانتخابية على مقاعد مجلس الشيوخ ستكون أكثر أهمية حيث أن المقاعد الـ35 التي سيجرى الانتخابات عليها يشغل أغلبها حاليا ساسة جمهوريون.
ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة أو أربعة مقاعد من تلك التي يشغلها الجمهوريون والحفاظ على مقاعدهم الحالية لتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ.
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