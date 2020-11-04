النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم في الأصوات وبايدن في المجمع الانتخابي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد المصوتين لصالحه، إلا أنها أظهرت أيضا تقدم الأخير في المجمع الانتخابي.

ووفقا لخريطة الانتخابات الأمريكية بصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فإن ترامب حصل حتى الأن على ما يزيد على 19 مليونًا و300 ألف صوت بنسبة 50.6 بالمئة، فيما حصل بايدن على أكثر من 18 مليونًا و600 ألف صوت بنسبة 48.2 بالمئة.

ويتفوق بايدن بعدد 88 صوتًا في المجمع الانتخابي فيما حصل ترامب على 72 صوتًا.

ووفقًا للنتائج الأولية، حسم ترامب حتى الآن 8 ولايات هي: (إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوماوتينيسي وفيرجينيا الغربية وميسيسبي وكارولينا الجنوبية وآركنسا‎)، فيما حسم بايدن 10 ولايات هي: (أوكلاهوما وإيلينوي وفيرجينا وميريلاند وماساشوستس ونيوجيرسي وفيرمونت وكونيتيكت وواشنطن العاصمة وديلاوير).

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