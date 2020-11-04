ترامب يفوز بـ4 ولايات جديدة مقابل ولايتين لبايدن بينهما نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وكالة أسوشيتيد برس، بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات 4 ولايات جديدة هي: نورث داكوتا، وساوث داكوتا، ولويزيانا، ونيبراسكا.

في المقابل، تمكن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، من الفوز بولايتي بنيويورك، ونيوميكسيكو.

وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.

قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

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