انتخابات الرئاسة الأمريكية: انتهاء التصويت في تسع ولايات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين في تسع ولايات جديدة هي "كونيتيكت" و"تينيسي" و"ساوث داكوتا" و"كانساس" و"أوكلاهوما" و"تكساس" و"ميسوري" و"ميسيسيبي" و"ألاباما".

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل لها.

وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية الأن سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.

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