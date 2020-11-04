محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وكالة "أسوشيتيد برس"، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بـ7 ولايات جديدة، هم: كونيتكت، وديلاوير، وألينويز، ماريلاند، ماساتشوستس، نيو جيرزي، رود آيلاند.

بينما فاز منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولايات ساوث كارولينا، وألباما، وميسيسبي، وتينسي، وأوكلاهوما.

وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.

قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يفوز بـ7 ولايات جديدة مقابل 5 لترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.