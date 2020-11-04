النقض تنظر طعن متهمي "أحداث عنف سوهاج" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين المؤبد، وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج" التي تعود وقائعها لعام 2015.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهمًا بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.