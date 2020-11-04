بايدن يتقدم في أوهايو التي تعطي أصوات 18 مندوبا بـ54% مقابل 44.8% لترامب

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أوهايو التي تعطي أصوات 18 مندوبا بـ54% مقابل 44.8% لترامب.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالدترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها"معرفة من فاز يوم الاقتراع.
وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.
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