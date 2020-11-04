تفاصيل حادث إطلاق النار بولاية نيفادا الأمريكية ومقتل 3 أشخاص

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تلقت الشرطة بلاغا على رقم الطوارئ

911، بإطلاق نار.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.

وحاولت الشرطة التواصل مع المسلح، لكنها لم تتمكن من إقناعه

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بإلقاء السلاح ووقع هناك تبادل لإطلاق النار.

وأكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، الذي قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف المسؤول أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.