الديمقراطيون يحصدون 7 مقاعد في انتخابات “الشيوخ” مقابل 4 للجمهوريين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 3:56 صباحًا

الديمقراطيون يحصدون 7 مقاعد في انتخابات "الشيوخ" مقال 4 للجمهوريين

قالت وكالة أسوشيتيد برس، الثلاثاء، إن المرشحين الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ فازوا بمقاعد سبعة ولايات بينما فاز منافسوهم الجمهوريون بمقاعد أربعة ولايات.

ودافع أعضاء المجلس الديمقراطيون عن مقاعدهم في ولايات نيوهامبشير وماساتشوستس ونيوجيرزي ورود آيلاند وديلوير وفيرجينيا وإلينوي.

واحتفظ الأعضاء الجمهوريون بمقاعدهم في ولايات وست فيرجينيا وكنتاكي وتينيسي وأوكلاهوما.

ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ ويحتاجون في سبيل ذلك إلى الوصول إلى 50 مقعدا، في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعدا، في حال انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية.

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وتشكل السباقات الانتخابية في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وألاباما وأريزونا وكولورادو فرصة للحزبين من أجل قنص مقاعد يمثلها حاليا في المجلس الحزب المنافس.

ويتشكل مجلس الشيوخ حاليا من أغلبية جمهورية قوامها 53 عضوا مقابل 45 ديمقراطيا وعضوان مستقلان يصطفان مع الديمقراطيين.

من جهة أخرى أعلن الحزب الجمهوري نقل مركز عملياته من وسط العاصمة واشنطن إلى موقع غير معلن، بسبب مخاوف تتعلق باضطرابات مدنية، وفقا لما ذكره مسؤول جمهوري لقناة “CBS” الأميركية، الثلاثاء، تزامنا مع يوم انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأطلق الحزب على المركز وصف “غرفة الحرب”.

وقد تحضرت المدينة لليلة الانتخابات منذ أيام، حيث قامت المحال التجارية بتغطية واجهاتها بألواح خشبية وتحضرت قوات الأمن لاستجابتها لأي مظاهرات واسعة.

ويترقب العالم نتائج الانتخابات الأميركية لتحديد الفائز، بين أكبر منافسين، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسه في الحزب الديمقراطي، جو بايدن.