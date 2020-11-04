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استطلاعات تكشف عما يهم الأمريكيين أكثر في فترة الانتخابات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 3:49 صباحًا

الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية

أظهرت استطلاعات لرأي الأمريكيين، أجرتها شبكة “سي إن إن” الإعلامية الأمريكية، أن الاقتصاد والعنصرية ووباء فيروس هي القضايا التي تهم الأمريكيين أكثر أثناء الانتخابات.

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وحلت قضايا الاقتصاد في المركز الأول في الاستطلاع، إذ أنها تهم 34% من الأمريكيين. وتليها مسألة عدم المساواة بين الأعراق (21%)، وفي المركز الثالث وباء فيروس كورونا (18%).

ومن بين القضايا الخمس التي تهم الأمريكيين أكثر، كان أيضا مستوى الجريمة والرعاية الصحية (11% لكل من القضيتين).

ويأتي ذلك في يوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث يختار الناخبون الأمريكيون بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

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