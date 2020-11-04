استطلاعات تكشف عما يهم الأمريكيين أكثر في فترة الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 3:49 صباحًا

أظهرت استطلاعات لرأي الأمريكيين، أجرتها شبكة “سي إن إن” الإعلامية الأمريكية، أن الاقتصاد والعنصرية ووباء فيروس كورونا هي القضايا التي تهم الأمريكيين أكثر أثناء الانتخابات.

Advertisements

وحلت قضايا الاقتصاد في المركز الأول في الاستطلاع، إذ أنها تهم 34% من الأمريكيين. وتليها مسألة عدم المساواة بين الأعراق (21%)، وفي المركز الثالث وباء فيروس كورونا (18%).

ومن بين القضايا الخمس التي تهم الأمريكيين أكثر، كان أيضا مستوى الجريمة والرعاية الصحية (11% لكل من القضيتين).

ويأتي ذلك في يوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث يختار الناخبون الأمريكيون بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.