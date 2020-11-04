هذه الولايات التي فاز فيها بايدن حتى اللحظة

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آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 4:06 صباحًا
جو بايدن
مع اغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات واقتراب موعد صدور النتائج ومعرفة الاسم الذي سيتربع على عرش البيت الابيض، بدأت النتائج تظهر تباعا بعد الانتهاء من عمليات الفرز.
وفي هذا السياق فاز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في ولايات إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن ونيويورك ومكسيسكو وذلك بحسب نتائج الفرز حتى اللحظة بينما تبقى ولاية فلوريدا هي الولاية الأساس والتي قد تحسم النتيجة في حال فاز بغالبية الأصوات، وبحسب المعلومات فإن المنافسة في فلوريدا حساسة جدا ومتأرجحة وتتغير بين دقيقة وأخرى.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، فقد فاز في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي .
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