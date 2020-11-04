بايدن يتقدم في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز 78% من الأصوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 3:11 صباحًا

بينما أعلنت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فجر الأربعاء، أنها أغلقت أبوابها شرق الولايات المتحدة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش، تحديداً في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاز بولاية إنديانا وولاية كنتاكي وفرجينيا الغربية.

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أفادت وسائل إعلام محلية، بتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة والتي قال بايدن بأنها قد تحقق له الفوز في حال جاءت النتائج لصالحه، وذلك بعد فرز 73% من الأصوات، مقابل المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكذلك تشير النتائج إلى فوز بايدن بايدن يفوز بولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً ت غ).