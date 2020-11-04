الاستخبارات السويسرية: خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 2:47 صباحًا

حذرت الاستخبارات السويسرية من أن خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا على الرغم من عدم وجود معلومات عن أي هجمات محتملة وشيكة.

Advertisements

وقالت المتحدثة باسم هيئة الاستخبارات الفدرالية السويسرية، إيزابيل غرابر في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن “الاستخبارات لا تمتلك في الوقت الحالي أي معلومات محددة حول هجمات محتملة في سويسرا”، مشيرة مع ذلك إلى أن الاستخبارات تعتقد بأنه قد تكون هناك أعمال عنف منفردة من قبل متطرفين أو أشخاص مضطربين نفسيا.

ولم تستبعد الاستخبارات هجمات لليمينيين المتطرفين ضد المسلمين.

وأشارت إلى أن مستوى الخطر الإرهابي في سويسرا هو الأعلى حاليا منذ عام 2015.