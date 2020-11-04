كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 2:28 صباحًا الانتخابات الاميركية أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن إمكانية “هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالبيت الأبيض دون ساحتي معركة فلوريدا وبنسلفانيا”. وأكدت مديرة الحملة جين أومالي ديليون للصحفيين يوم الثلاثاء أن “نائب الرئيس السابق كان متقدما بفارق ثماني نقاط في يوم الانتخابات، في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة بفضل زيادة التصويت قبل انتخابات يوم الثلاثاء”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملة بايدن: يمكننا الفوز بالبيت الأبيض دون معركتي فلوريدا وبنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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