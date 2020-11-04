قبيل ظهور نتائج الإنتخابات.. السلطات الأمريكية تحصن البيت الأبيض خوفا من أحداث عنف محتملة

يشهد محيط البيت الأبيض، في هذه الأثناء، حالة استنفار استثنائية مع تصاعد المخاوف من اندلاع أعمال عنف، بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ينتظر الأميركيون إعلانها بين لحظة وأخرى.

وكشف تقرير لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأميركية، أن السلطات الأمنية أحاطت البيت الأبيض بسياج أمني قوي، أشبه بالجدار الصلب، امتد لنحو ميل كامل، حيث تواصل فرق التأمين تركيبه حتى الآن، والمتوقع الانتهاء منه بحلول الفجر بتوقيت واشنطن.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن السور مصمم ليتحمل كافة محاولات المتظاهرين تسلقه أو تجاوزه، حيث أن هناك توقعات لاندلاع أعمال عنف، موضحة أن هذا هو نفس نوع السياج الذي تم استخدامه مع اندلاع الاضطرابات التي سببها مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، منذ عدة أشهر، كما يستخدم للسيطرة على الحشود في حفلات التنصيب.

وأوضح تقرير الشبكة، أن الحكومة الفيدرالية، ترى حالياً أن البيت الأبيض في حاجة إلى التأمين، والحماية من أي عنف محتمل، وهو السبب نفسه الذي دفع بعض الشركات والمحال التجارية في واشنطن ومناطق أخرى إلى إغلاق نوافذها وأبوابها بحواجز، إما خشبية أو معدنية.

وأعلنت مجموعة من شركات التجزئة، مثل تارغت وتيفاني وسي.بي.إس، أنها ستحمي متاجرها من أعمال العنف المحتملة، فيما كشفت مصادر في المدينة، أنه لا توجد تهديدات جدية بشأن اندلاع أعمال عنف أو شغب.

من جانبه، قال ميكي سميث مراسل صحيفة “ميرور” البريطانية في واشنطن، إنه حتى الآن، لا يزال الحشد خارج البيت الأبيض مثل أي احتجاج آخر، مجرد “بضع مئات من الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يريدون تغيير شيء ما، ونصف دزينة من الباحثين عن الاهتمام الذين يأملون في جذب الكاميرات”.

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ولا يوجد أي مؤشر على الإطلاق حتى الآن على حصول اضطرابات، وأضاف سميث «اجتمع حشد مفعم بالحيوية في ساحة “Black Lives Matter Plaza”، شمال البيت الأبيض، قبل وقت قليل من بدء إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء أميركا.

وكان قد تقرر إغلاق أبواب الأبيض، وإقامة سياج أمني حوله، خصوصا في شارع بنسلفانيا، تحسبا لإندلاع أعمال عنف، حيث تم تصميم المواد شديدة التحمل المستخدمة في السياج الأمني – المشابهة لتلك المستخدمة خلال احتجاجات Black Lives Matter في يونيو – لردع المتسلقين بشبكة سلكية ملحومة يصعب قطعها ومنسوجة بإحكام، لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على موطئ قدم.