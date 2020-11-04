أوباما يحث الناخبين على التصويت لفائدة بايدن: كل شيء على المحك!

غرّد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبل قليل، داعيا الأمريكيين إلى التصويت لفائدة جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “في يوم الانتخابات هذا، كل شيء على المحك، وظائفنا، رعايتنا الصحية، ما إذا كنا سنتمكّن من السيطرة على هذا الوباء. لكن إليكم النبأ السار: اليوم تستطيعون اختيار التغيير، بإمكانكم اختيار جو بايدن وكمالا هاريس، فلنفز بهذا الشيء”.

وكان قد أدلى أكثر من مئة مليون أميركي بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع اليوم الثلاثاء، وفق آخر تعداد ل”يو اس إيلكشن بروجكت”.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.