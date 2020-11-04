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عاجل.. بايدن يفوز بولايات ميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسى والعاصمة واشنطن
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المرشح الديمقراطى جو بايدن يفوز بولايات فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن.
وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.
ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.
كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.
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