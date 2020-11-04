شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - «ترامب» يعكس الاتجاه في فلوريدا بعد فرز 85% من الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

عكس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الاتجاه في ولاية فلوريدا الحاسمة وتقدم فيها بعد فرز 85% من الأصوات أما منافسه الديمقراطي، جو بايدن، فاز في ولاية ديلاور مسقط رأسه. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم ترامب في ولايتي إنديانا وكنتاكي، بينما حصد بايدن ولاية فيرمونت.

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